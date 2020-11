Durante a pausa das competições nacionais por conta da Data Fifa, Mauro Icardi e Marco Verratti continuam fazendo sua reabilitação. Os italianos são desfalques desde o começo deste mês, sendo o primeiro o caso mais antigo.

Confira no vídeo acima as atividades dos dois jogadores no centro de treinamento Ooredoo para tentar voltar o mais rápido possível aos gramados junto ao resto da equipe do Paris Saint-Germain.