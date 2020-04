Em pleno confinamento, Kyle Walker organizou... uma orgia!

Alarmado com a crise do coronavírus, Kyle Walker não hesitou em organizar uma orgia com um amigo e duas prostitutas que cobravam 2.500 euros por noite, conforme revelado pelo jornal britânico 'The Sun'.

Mas não foi isso que irritou os fãs, mas o fato de que apenas um dia após a festa, o zagueiro do City pediu aos fãs que fiquem em casa para impedir a propagação do coronavírus.

As duas prostitutas, Louise McNamara (21) e uma brasileira, de 24 anos, foram à casa do jogador na última terça-feira.

O primeiro garantiu que a festa durou três horas, que elas sabiam que ele era jogador de futebol e que tiraram fotos dele de cueca, abrindo a geladeira e contando o dinheiro antes do pagamento.

De acordo com a jovem, Walker e seu amigo a pagaram antes de ir para a sala. Por volta das duas da manhã, ambas forma embora.

"Por um lado, ele está convidando estranhos para sua casa para fazer sexo e no dia seguinte ele está falando a todos sobre a necessidade de permanecer seguro. Ele é hipócrita e coloca as pessoas em risco", disse Louise.

Mais tarde, na quarta-feira, ele se dirigiu aos fãs de futebol inglês através das redes sociais para pedir que eles não saiam e não visitem seus entes queridos, pelos quais ele tem sido fortemente criticado por seguidores e pela imprensa.

Apesar do fato de o internacional inglês ter pedido desculpas, a mídia britânica garante que o Manchester City sancionará o jogador, embora o clube ainda não tenha decidido sobre o assunto. O entorno do zagueiro garante que seu agente ficou furioso com seu comportamento.

No início do ano, Kyle Walker se separou de sua ex-namorada, Annie Kilner, depois que o tablóide britânico descobriu que ele teria engravidado a modelo Lauryn Goodman.

Foi a gota d'água, já que o jogador de futebol foi infiel a ela no ano passado com uma participante de um reality show, então ela o expulsou de casa.