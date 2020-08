Em Portugal, Cristiano te ensina a se proteger contra o coronavírus

Cristiano Ronaldo é o "modelo'' de ma campanha em Partugal para ensinar a população a se proteger do coronavírus, como é possível ver em uma foto divulgada pela jornalista Antía André.

O cartaz está na entrada de uma loja e serve como advertência aos clientes. Além de indicar a capacidade máxima do estabalecimento, são indicadas várias medidas sanitárias de proteção.

Um desenho do jogador com a camisa da seleção portuguesa com o número sete vai ensinando passo a passo da proteção.