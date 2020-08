Post no Instagram indica permanência de CR7 na Juventus

Cristiano Ronaldo está comprometido em jogar ao menos mais uma temporada pela Juventus. Uma postagem do português no Instagram no último sábado serviu para esfriar os primeiros rumores que afirmavam que ele poderia deixar Turim antes do esperado.

Poupado da última rodada do Campeonato Italiano, na qual a Velha Senhora, campeã antecipada, acabou derrotada por 3 a 1 pela Roma no jogo da entrega da taça, o craque parabenizou o clube pelo eneacampeonato nacional consecutivo e avisou que vai estar em campo em busca do deca.

"Feliz em vencer os últimos dois dos nove títulos consecutivos da Juventus na Serie A. Parece fácil, mas não é! Ano após ano, com talento, dedicação e trabalho duro, você pode atingir suas metas e ser melhor do que antes. Vamos em busca do meu terceiro", escreveu o camisa 7.

Aos 35 anos, CR7 tem contrato com a Juve até julho de 2022. Na temporada atual, ele terminou o Italiano com 31 gols, dez a mais que na edição anterior, e ficou atrás apenas de Ciro Immobile, que, com 36 gols, ganhou inclusive a Chuteira de Ouro.

Mesmo com o português mantendo o alto nível, houve na imprensa europeia especulações recentes indicando que o astro poderia mudar de ares em breve - um dos motivos seria um relacionamento não muito bom com o técnico Maurizio Sarri. Ronaldo, porém, já avisou que quer mais um scudetto.

Vale ressaltar que antes disso, ainda nesta temporada, o maior artilheiro da história da Champions League segue na luta pelo título do torneio continental. A Juve pega o Lyon na próxima sexta-feira, em Turim, pelo jogo de volta das oitavas de final da competição (na ida os franceses venceram por 1 a 0).