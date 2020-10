Em recuperação de trombose, Raniel agradece apoio da torcida

Raniel foi internado ao apresentar um quadro de trombose venosa profunda na perna direita. O médico do Santos, Doutor Ricardo Galotti, confirmou nesta semana o problema ocorrido após o jogador contrair Covid-19.

Em recuperação, o atacante do Santos mandou mensagem à torcida do Peixe agradecendo o apoio e passou tranquilidade sobre seu estado de saúde.

"Venho agradecer a Deus por toda a força e livramentos. Mas também agradeço a vocês pelo suporte, mensagens de apoio. Vocês fazem parte da minha recuperação. Sou grato a vocês neste ano que não é fácil para mim, mas sei que as coisas vão passar e tudo vai voltar ao normal. Sei que vocês se preocupam com todos os atletas. Agradeço a vocês, diretoria, elenco e comissão técnica. E um abraço para torcedores de outros clubes. Estou bem, em casa com a minha família, e tudo vai correr bem", disse Raniel.

O ano difícil para o jogador santista teve, além da trombose e da Covid-19, um acidente doméstico com seu filho. O otimismo do jogador no vídeo acima mostra a positividade para concluir a superação de todas as complicações de 2020.