Em reforma, Santiago Bernabéu é coberto por tempestade de neve em Madri

O palco do Real Madrid está passando por uma transformação e teve novas imagens das obras divulgadas pelo clube - confira no vídeo acima.

Tal como o resto da capital espanhola, um manto branco cobriu o gramado e as arquibancadas do estádio madridista em meio às obras. A cena se repetiu no país durante a onda de frio desta semana, o que resultou em jogos adiados.

Debaixo da neve, estavam escondidas as novidades da reforma da casa do clube. Os trabalhos já avançaram em pontos como a colocação da cobertura e no estacionamento subterrâneo, que terá o acréscimo de 500 lugares.

Como será o novo Santiago Bernabéu

O plano de construção aprovado pela maioria de partidos políticos aumenta a altura limite para o estádio, que terá uma cobertura retrátil articulada atuando como barreira de proteção acústica e de luz.

Serão mantidos os 125 mil metros quadrados do espaço esportivo privado. Um placar eletrônico pioneiro de 360 graus, a ampliação do museu do clube, a criação de mil lugares reservados a pessoas com deficiência física e melhoras da acessibilidade com escadas e elevadores adaptados são algumas das novidades. A remodelação inclui ainda o alargamento de calçadas, e a transformação da rua Rafael Salgado em passagem exclusiva de pedestres.

A estimativa inicial é de que Real Madrid terá de pagar 575 milhões de euros durante no máximo 35 anos para viabilizar financeiramente a obra. Veja abaixo como ficará o estádio.