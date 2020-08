Messi deve quebrar o silêncio em breve

Lionel Messi deve romper o silêncio em breve e falar sobre as inteções de sair do Barcelona. Não há uma data exata para que o argentino fale, mas as apurações da 'Goal' confirmam que isso deve acontecer nos próximos dias.

Na terça-feira, 25, Messi comunicou oficialmente o Barcelona que quer deixar o clube nesta janela de transferências. Agora, diante de tantas especulações e informações, o camisa 10 quer mandar uma mensagem aos torcedores do time que foi sua casa nos últimos 20 anos.

Informações da 'Goal' também dão conta de que Pep Guardiola e Messi já conversaram e o treinador deixou claro que quer contar com o jogador no Manchester City. O time inglês é um dos principais candidatos para contratar o argentino.

Um dos principais obstáculos para a saída do craque é a questão financeira. Messi e seus advogados entendem que o jogador pode sair de graça, se aproveitando de uma cláusula do contrato. O Barcelona, por sua vez, não quer que o seis vezes melhor do mundo deixe o clube desta forma.

Como pode saber a 'Goal', o camisa 10 não falou nada no vestiário após a goleada por 8 a 2 diante do Bayern, na Liga dos Campeões. Ele estaria de cabeça quente após o jogo e qualquer palavra que dissesse poderia causar um dano ainda maior ao clube catalão.