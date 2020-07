Em sua melhor temporada, Raúl Jiménez chega a 25 gols

Aos 29 anos, Raúl Jiménez comemora a melhor temporada de sua vida, com números que aumentaram ainda mais durante a vitória por 3 a 0 neste domingo sobre o Everton.

O mexicano balançou as redes dos visitantes aos 45 minutos e chegou a 25 gols em 50 partidas disputadas na campanha 2019-20. Dendoncke e Diogo Jota, completaram o placar favorável ao time do técnico Nuno Espírito Santo.

Até então, seu melhor desempenho diante dos goleiros adversários havia sido na temporada 22018-19, com 17 gols em 44 jogos. Com isso, o jogador chegou a 16 gols na Premier League e se consolidou no 'top 3' de artilheiros estrangeiros na competição inglesa, atrás de Aubameyang e Salah.

O resultado mantém a equipe viva na disputa pela classificação à próxima edição da Europa League e aproxima o treinador português de sua renovação junto à diretoria.