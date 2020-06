Segundo a imprensa italiana, a Juventus voltou a se interessar em Emerson Palmieri para reforçar o sistema defensivo. O lateral de 25 anos do Chelsea foi revelado pelo Santos e passou ainda por Palermo e Roma.

Nesta temporada, soma 18 partidas e se tornou importante para o time de Lampard. Confira no vídeo o primeiro gol de Emerson com a camisa do time inglês, em 2018 contra o Liverpool.