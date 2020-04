Emerson, solidário com a favela onde foi criado

A glória espera Emerson Aparecido. O Barcelona o contratou e, depois de parar no Betis, que vai ver se ele completará um ou dois anos, ele tem o sucesso na palma da mão. Isso não o faz esquecer de suas raízes.

Porque o lateral brasileiro, nascido em uma favela, não está disposto a esquecer o que aconteceu antes que o futebol lhe desse uma boa oportunidade. Por isso, ele fez duas doações importantes nos bairros de seu país que precisam.

Em primeiro lugar, Ermelino Matarazzo, onde nasceu e cresceu. "Vivi a maior parte da minha infância lá e tenho um relacionamento muito forte com o bairro. Nunca esquecerei de onde venho e quem sou. Espero que este pequeno gesto possa ajudar de alguma forma neste momento difícil em que estamos vivendo. As pessoas sabem que podem contar comigo e sempre estarei presente em suas vidas", disse Emerson no Brasil.

Para eles, havia 150 cestas com itens essenciais. Além disso, ele está preparando outras 100 cestas básicas para Americana, em São Paulo, onde completou o resto de sua infância.