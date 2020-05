Emerson, sonho mais distante de Inter e Juventus

O mercado transformado pela pandemia da Covid-19 ameaça abortar não só as grandes transferências, mas as médias e as menos valiosas também. Inicialmente, o plano do Chelsea com Emerson era vendê-lo. No entanto, isso parece cada vez menos provável.

Inicialmente, ambos os clubes contavam com a possibilidade da transferência do italiano por uma quantia de cerca de 30 milhões de euros, já que Frank Lampard não se convenceu com as atuações do lateral-esquerdo.

No entanto, o valor já fica mais difícil de ser pago em meio ao cenário atual e reposições também se tornam mais difíceis de buscar. Ao que tudo indica, será uma janela com menos vendas e compras. A saída tende a ser a troca de peças entre os clubes.

De acordo com 'Sport Mediaset', o Chelsea estaria considerando seriamente a possibilidade de ficar com Emerson na equipe, pelo menos por mais uma temporada.

Até o intervalo no futebol, o italiano havia disputado 18 partidas no time da Premier, nas quais teve apenas uma assistência e não marcou gols.