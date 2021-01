Emery falou após goleada contra o Celta de Vigo

Unai Emery, treinador do Villarreal, não escondeu a grande satisfação com a contundente vitória da sua equipe sobre o Celta por 4 a 0, num "grande jogo" da sua equipe, que se vê apta a lutar por uma das quatro vagas na Champions League que, na sua opinião, são os favoritos: Real Madrid, Barça, Atlético e Sevilla.

“O nosso objeetivo é estar em posições europeias sabendo que existem alguns favoritos. Vai ser difícil mas continuamos com a regularidade que nos permite estar nessa luta”, comentou Emery, por quem a sua equipe fez um jogo “quase perfeito” contra um Celta que veio "em uma dinâmica muito boa" com Coudet.

“Hoje fizemos coisas muito bem que não conseguimos fazer antes: ter a posse de bola, mas ao mesmo tempo pressionar como uma equipe que joga contra-ataque. A partir daí, é verdade que a bola tem sido mais dele do que nossa", disse.

Sobre a estreia do francês Capoue no campeonato espanhol, ele disse que "se saiu muito bem, foi uma oportunidade de mercado muito bonita e com ele ficamos tranquilos, mas Juan Foyth, por exemplo, também se saiu muito bem quando jogou lá".