Emissora adianta pagamentos para ajudar times alemães

Segundo o jornal 'L'Equipe', a emissora chegou a um acordo com as autoridades do futebol alemão (DFL) para pagar a última das quatro parcelas correspondentes à última parte da temporada.

Após árduas negociações, 'Sky Sports' conseguiu baixar os 225 milhões de euros da última parcela para várias dezenas de milhões.

Em troca dessa redução, a rede efetuará o pagamento imediatamente e garantirá um auxílio importantíssimo para os cofres dos clubes.

Por outro lado, a rede 'DAZN' está sofrendo perdas significativas e tem dificuldades em cumprir com o pagamento dos 20 milhões de euros restantes, uma vez que apenas transmite competições esportivas.

As emissoras públicas 'ARD' e 'ZDF', que têm os direitos dos resumos dos jogos, pagarão à Liga Alemã a última parcela, no valor de 40 milhões de euros.