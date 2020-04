Empresa de cannabis de Mike Tyson quer dar nome ao Camp Nou

A Swissx Labs é uma empresa que vende produtos relacionados à maconha. É presidido por Alki David, que tem uma das maiores fortunas do Reino Unido. Tyson é sócio.

A razão do interesse dessa empresa em Barcelona está no anúncio do clube de dar o nome comercial de Camp Nou a projetos com os quais arrecadar fundos para combater o coronavírus.

"É uma oportunidade histórica e se encaixa nos meus planos, já tivemos alguns contatos iniciais e estou muito confiante em poder chegar a um acordo", disse David à BBC.

"Barça e Anki David seriam uma boa associação, acho que o Swissx Camp Nou parece bom, seria a minha opção preferida", acrescentou.

De Barcelona, ​​negou a 'Mundo Deportivo' que haja negociações. Alki David, que também é herdeiro do império Coca-Cola, foi preso por transportar 5.000 plantas de maconha no valor de 1,2 milhão de euros em um avião particular.

"No Swissx Labs, oferecemos uma ampla gama de produtos projetados para apoiar um estilo de vida feliz e satisfatório", diz a empresa em seu site.