Empresa de CR7 nega que vão transformar seus hotéis em hospitais

Existem vários empresários que, devido ao crescimento de casos de coronavírus, decidiram transformar seus hotéis em hospitais. E nas últimas horas foi especulado Cristiano Ronaldo como um deles.

De acordo com as informações publicadas pelo diário 'Marca', a estrela portuguesa tinha decidido adaptar os estabelecimentos de sua empresa para abrigar e tratar pacientes com COVID-19. No entanto, a mesma empresa negou.

"Somos um hotel, não vamos nos tornar um hospital. É um dia como qualquer outro, somos e seremos um hotel", de acordo com fontes da administração dos hotéis de Cristiano Ronaldo à 'RTL'.

Dizia inclusive que o português pagaria os salários dos médicos e trabalhadores que trabalhariam em seus centros, mas, após o que a própria empresa apontou, essa hipótese está descartada no momento.

Cristiano está atualmente em Madeira (Portugal), de onde não conseguiu sair após o fechamento da Itália. Desta forma, ele acompanha de longe os avanços da luta contra a doença pelo país em que defende as cores da Juventus.