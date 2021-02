Empresário confirma acerto entre Nacho Fernández e Atlético-MG

Nacho Fernandéz será o novo reforço do Atlético Mineiro. O meio-campista do River Plate está perto de assinar um contrato de três anos com o clube brasileiro.

A informação foi confirmada por Daniel González, um dos empresários do atleta, durante entrevista para TyC Sports, emissora de Buenos Aires.

"Ele é jogador do (Atlético) Mineiro, contrato de três anos. Já tem 31 anos. E na conversa que tivemos com o presidente (do River), ele me prometeu que se conseguissem algo que o River pretendesse, o venderia. E cumpriu. Estamos muito agradecidos. E conseguimos fazer", afirmou o representante.

Depois de cinco anos no River Plate, Nacho Fernandéz desejava a transferência principalmente por ser a oportunidade de fazer o seu último bom contrato na carreira. No início de 2020, ele chegou a negociar com o Internacional, mas o Colorado acabou optando por não fazer o investimento.

"Com a ajuda de que o diretor de futebol do Mineiro é o mesmo do Inter de Porto Alegre, que queria levá-lo. Ficou um pouco mais fácil. Então, foram detalhes para concluir, cada lado puxa um pouco e deu. Esperamos voltar, terminar os três anos no Brasil e tomara que possa se aposentar no River. Ele deixa uma boa imagem e está agradecido com todos", acrescentou o agente.

Aos 31 anos de idade, Nacho faturou uma Copa Libertadores com o River Plate, além de três Copas da Argentina e duas Recopas, entre outros títulos.