Empresário de Özil detona Arteta: "falhou em ser justo, honesto e transparente"

A situação de Mesut Ozil no Arsenal chegou a um ponto irreversível após o alemão não ter sido inscrito pelo clube na Premier League e na Europa League.

O jogador utilizou as redes sociais para desabafar. E agora foi a vez do seu representante, Erkut Sogut criticar o treinador 'gunner' Mikel Arteta.

"Os torcedores do Arsenal merecem uma explicação honesta e não Arteta dizer que falhou. Ele não falhou com Ozil. Aquilo que Arteta falhou foi em ser justo, honesto e transparente. Devia ter tratado alguém com respeito, porque Ozil sempre foi leal", disse o representante em declarações a 'ESPN'

Toda mundo sabe que Ozil não foi tratado de forma justa. Ele não lhe deu uma oportunidade esta temporada para mostrar o seu valor. Ainda tem contrato e deveria ter a oportunidade de lutar por um lugar. Alegam que razão de ele ter sido colocado duas vezes no banco seria que ele não queria jogar", completou.

"Falei com cinco companheiros de equipe que dizem que o Ozil está treinando muito bem. Dizem que é um dos melhores jogadores e que não entendem por que fica de fora. Se ele não entra em campo, quais são as razões desportivas?", concluiu.