Empresário esquenta Barcelona x Real por Lautaro: "falamos com muitos, mas nada oficial"

Lautaro Martínez é uma das grandes sensações do futebol europeu. Nesta temporada, o argentino de 22 anos já marcou 16 gols pela Inter de Milão e conquistou a vaga de titular absoluto da equipe após a saída de Mauro Icardi. Com as boas atuações, é natural que outros clubes fiquem de olho no jogador.

O Barcelona já demonstrou interesse em formar uma parceria de ataque entre Lautaro e Lionel Messi, e tem o camisa 10 da Inter como uma de suas prioridades para a próxima janela de transferências, ao lado de Neymar.

Mas o Barça não deve ser o único espanhol de olho no jogador. O nome do argentino também é especulado no Real Madrid, que procura uma dupla para Benzema. No entanto, de acordo com Beto Yaque, empresário de Lautaro, o atleta não se deixa levar pelos rumores.

“Dizem que Barcelona e Real Madrid o amam, mas isso não o afeta. Outros jogadores nem dormem à noite. Ele nunca me chama para perguntar se os rumores são verdadeiros ou falsos, ele está focado no presente e em seu trabalho", disse Yaque à Rádio La Plata.

No entanto, o empresário também reconhece que diversas equipes já o procuraram para fazer consultas informais sobre o jogador, embora não exista nada oficial até o momento. A multa de Lautaro gira em torno dos 111 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões na cotação atual).

“Conversamos com muita gente, mas, por enquanto, não há nada formal ou sério. É um sonho ser um dos jogadores mais cobiçados do mercado. Mas nada de especial está acontecendo. Tudo o que ele quer é jogar e marcar”.

Apesar de o foco do jogador estar na Inter, Yaque também deixa escapar que ele e o jogador talvez esperem que a transferência aconteça na próxima janela.

“Seu crescimento constante fez com que as melhores equipes do mundo o observassem atentamente. Esperamos que seu trabalho seja recompensado como merece”.

Se o trabalho de Lautaro será “recompensado como merece” só o tempo irá dizer. Mas o fato é que se Barcelona e Real Madrid estiverem realmente interessados na contratação do atacante, a Inter pouco poderá fazer. Até por isso, o clube italiano já estuda alguns nomes para substituir o argentino.