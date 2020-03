Com o PSG muito perto da classificação, uma confusão se formou no Parque dos Príncipes. Neymar e Emre Can, foram os protagonistas.

Já na reta final do jogo, os dois se encararam e o alemão acobou empurrando o brasileiro, que caiu no gramado.

O meia do Dortmund, que já tinha um cartão amarelo, acabou recebendo o segundo e terminou sendo expulso do jogo