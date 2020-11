"Encontrei a felicidade", diz Suárez sobre saída do Barcelona

Luis Suárez conversou com o 'Marca Sport Weekend' sobre alguns temas importantes, principalmente sobre a sua saída do Barcleona. O clube catalão não vem fazendo tantos gols sem o uruguaio.

"Não acho que sintam a minha falta porque houve um planejamento e eles queriam mudanças. Eu tinha que aceitar porque não precisavam de mim. Cada um que tire as suas próprias conclusões", disse Suárez.

Como não poderia ser diferente, Suárez falou sobre a sua bela amizade com Leo Messi. "Conversamos muito, mas das nossas vidas. Falamos do vírus, da vida, mas muito pouco de futebol ou dos gols que perdemos. Nos preocupamos mais em saber como está a família do que sobre o que acontece no futebol", revelou

Sobre a sua saída do Barça disse: "Não foi legal, estava triste, dolorido pela forma de saída. Já disse, quando te fecham uma porta, abrem outras cinco gigantes valorizando seu trabalho, sua profissionalidade, sua trajetória. Me sinto orgulhoso. Encontrei a felicidade e estou desfrutando agora."

Por fim, Suárez analisou as chances do conjunto 'rojiblanco' vencer LaLiga. "Pode ser um campeonato equilibrado. O que cometa menos erros desde o início… Eu, que estive no Barça, sou consciente de que se começa mal e perde pontos, é muito difícil voltar a alcançar os primeiros. Se quiser ganhar a La Liga tem que ser regular desde o início, com muita vontade. Se nós acreditamos e temos esse sonho, por que não?", concluiu.