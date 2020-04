"Encontrei Florentino em maio, o sonho com Neymar continua"

O futuro de Neymar está de volta a estar em voga nos dias de hoje. E, caso houvesse pouca informação sobre as intenções, agora um representante intimamente ligado ao brasileiro devolve o Real Madrid ao lugar de luta pelo jogador.

Em conversa durante o programa 'Canal do Nicola', na 'ESPN', Wagner Ribeiro, que desenvolveu algumas negociações para Neymar, tanto bem-sucedidas quanto malsucedidas, revelou encontros com Florentino Pérez com o jogador do PSG como assunto.

"Fui a Madri várias vezes, porque Florentino tinha o sonho de levar Neymar. No ano passado eu estava com ele, em maio, em seu escritório, e ele até me disse que mantém o sonho de contratar Neymar", garantiu.

Ele também explicou o motivo pelo qual a possibilidade de ver Ney vestido de branco nunca foi concretizada: "Porque Neymar não tinha um determinado preço. O PSG poderia pedir 500 milhões de euros, não havia preço porque ele ainda tinha um contrato longo".

De mãos dadas, ele deixou claro o preço a que poderia ser adquirido, sem a necessidade de negociar com os gauleses, resultado da ativação do Regulamento sobre Status e Transferência de Jogadores da FIFA: "Seria um valor percentual para o 222 milhões pagos. Neymar agora custa 164 milhões de euros".

Da mesma forma, Wagner Ribeiro confessou a identidade de outro jovem brasileiro que o Real Madrid quer levar, como fez com Vinicius, Rodrygo e Reinier. "Igor Gomes é um garoto fantástico, um meio moderno que dá assistências, marca gols e tem um futuro brilhante. E, é claro, o Real Madrid tem pessoas importantes no Brasil assistindo os jogadores de Igor Gomes, mas quando as notícias foram divulgadas eu disse que não era o momento com as coisas sérias que estão acontecendo agora", garantiu.