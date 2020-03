"Encontrei Ronaldo em Ibiza, tomando cerveza e com cinzeiro na barriga"

Muitos jogadores e celebridades de todo o mundo costumam aterrizar em Ibizia para passar alguns dias de férias. Ronaldo e Peter Crouch formam parte desse grupo e chegaram a se encontrar na agitada ilha.

Durante a sua conversa com 'Daily Mail', o ex-jogador inglês revelou como foi esse encontro: "Encontrei com ele em Ibiza de férias. Estava na praia tomando umas cervejas, com um cinzeiro apoiado na barriga".

"Cada vez que a cerveja acabava, a supermodelo que estava com ele lhe levava outra. A oportunidade de tirar uma foto com ele era imperdível, por isso fui até lá", admitiu Crouch.

Mas ao que tudo indica, o ex-astro do Real Madrid, Barça e Inter, entre outros, não reconheceu o inglês: "Esperava que ele me dissesse 'Opa, é o Crouch', mas ele não tinha nem ideia de quem eu era. Tirei a foto e fui embora sem ele saber que eu também era jogador".