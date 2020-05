VÍDEO: Encontro entre Schwarzenegger e Neymar no Barcelona

Em 2016, Neymar, Sergio Busquets, Jordi Alba e Mascherano conheceram a lenda de Hollywood Arnold Schwarzenegger, o homem forte, ator e ex-governador da Califórnia que visitou a Ciutat Esportiva. O famoso ator participou do treinamento da equipe, onde tirou uma foto com várias estrelas da equipe. Ele recebeu uma camisa do Barça com o nome nas costas por Carles Vilarrubí, vice-presidente responsável pela área institucional e relações internacionais.