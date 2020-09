Enderson Moreira terá a sua terceira passagem no clube esmeraldino, ele estava sem clube desde que foi demitido pelo Cruzeiro e chega para disputa do Campeonato Brasileiro 2020. Também neste ano, ele atuou no Ceará.

Confira no vídeo acima um trecho da entrevista do treinador ao ser apresentado oficialmente pelo Goiás. Ele demonstra confiança na recuperação do time no Brasileirão.