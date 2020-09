Enderson Moreira fala dos desafios em seu retorno ao Goiás

Enderson Moreira terá a sua terceira passagem no clube esmeraldino, ele estava sem clube desde que foi demitido pelo Cruzeiro e chega para disputa do Campeonato Brasileiro 2020. Também neste ano, ele atuou no Ceará.

"A gente tem que ter argumentos acima de tudo para poder buscar o entendimento das pessoas que decidem sobre as contratações. Ninguém sabe se vai dar certo, já vi contratações caríssimas no futebol brasileiro que não deram certo. A gente erra e acerta, mas não podemos ter medo de errar, é buscar as informações de cada atleta com cuidado", disse o técnico em sua apresentação.

"A gente precisa extrair o máximo de cada atleta, é nossa função e de todo o departamento físico, técnico e de quem trabalha com futebol. Temos que fazer com que o atleta se sinta bem preparado, tem muito jogador que às vezes está desmotivado, mas temos que tentar resgatá-lo", acrescentou Enderson.

O novo treinador do Goiás substitui Thiago Larghi, que estava no comando desde a saída de Ney Franco. Ao todo, Larghi somou 6 jogos, sendo 3 derrotas, 2 empates e uma vitória.