Enderson Moreira lamenta empate: "Merecíamos muito o resultado"

Goiás e Vasco da Gama empataram em 1 a 1 no Serrinha na última partida do primeiro turno do Brasileirão. Com isso, o Esmeraldino segue na lanterna e soma 12 pontos após 17 jogos disputados, tendo ainda duas partidas atrasadas.

Após o confronto, Enderson Moreira concedeu entrevista coletiva e lamentou o resultado. "Fomos muito merecedores hoje, isso dói na alma, era muito merecido a vitória e não seria questão de sorte, a gente criou muita chance, chance clara, isso que dói", afirmou o treinador.

"Percebo evolução de uma semana aberta de trabalho, o time teve uma postura diferente. Saímos atrás, conseguimos empatar e criamos muitas situações, o que não vinha ocorrendo. Tivemos evolução física muito boa, aumentamos o ritmo no fim do jogo. Quando os espaços são maiores, conseguimos criar. A gente percebe evolução, mas ela tem que vir com o resultado. Infelizmente, isso não aconteceu", acrescentou Enderson.

Na abertura da segunda metade da competição, o Goiás visita o São Paulo, em partida marcada para o próximo sábado.