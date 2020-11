Enderson Moreira vê Goiás competitivo e equívoco da arbitragem

O Goiás foi até o Morumbi encarar o São Paulo e saiu de campo derrotado em um jogo bastante polêmico. Fernandão marcou para o Esmeraldino, mas Brenner em um gol duvidoso e Igor Gomes viraram para o Tricolor. O treinador do Goiás, Enderson Moreira, comentou o resultado.

A gente sofreu um pouco mais no primeiro tempo. No segundo, conseguimos controlar mais. O jogo estava caminhando pra uma situação favorável pra gente. Tivemos duas ou três grandes oportunidades. Infelizmente, a gente não conseguiu o resultado esperado, muito em função também do equívoco da arbitragem”, disse Enderson Moreira em entrevista coletiva.

