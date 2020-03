Enderson pede demissão e agita torcedores de Ceará e Cruzeiro

Mesmo com as paralisações dos campeonatos devido à pandemia do coronavírus covid-19, a dança das cadeiras com os técnicos no futebol brasileiro continua surpreendendo. Na madrugada desta quarta-feira (18), o Ceará anunciou que Enderson Moreira pediu demissão e não será mais o treinador do Vovô. Em seu lugar, já foi confirmado Guto Ferreira.

A saída de Enderson aconteceu devido ao interesse do Cruzeiro em contar com os serviços do comandante, após também ter anunciado o desligamento de Adílson Batista. O clube mineiro deve anunciar a chegada do ex-Ceará a qualquer momento.

A mudança de equipe causou polêmicas entre os torcedores. De um lado, a torcida celeste comemora esperançosa a chegada do novo comandante, enquanto do outro lado, os torcedores do alvinegro se sentem traídos com o pedido de demissão de Enderson, que deixa um time que disputa a Série A do Brasileirão para assumir um time que está vivendo um momento muito conturbado e disputará a segunda divisão do campeonato nacional.

Cabe destacar que no passado, o Ceará demitiu Enderson Moreira para contratar justamente Adílson Batista, e depois de alguns meses, voltou a contratar Enderson. Agora, foi a vez de ele “dar o troco” no clube nordestino, isso sem contar que os papéis foram invertidos e dessa vez Enderson que será contratado para substituir Adílson. Confusões que só o futebol brasileiro pode proporcionar.