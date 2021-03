Enfermaria do Real Madrid esvazia a tempo

O Real Madrid volta a campo nessa segunda-feira, quando recebe a Real Sociedad em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol, que está marcado para as 17h (de Brasília) / 20 (hora portuguesa).

Zidane deve contar com quatro retornos importantes no elenco. Rodrygo, Valverde, Marcelo e Odriozola treinaram com os companheiros pelo segundo dia seguido e tendem a estar disponíveis.

Vale destacar o caso do atacante brasileiro de 20 anos, que se recupera de lesão desde 23 de dezembro. Nesse sábado, em seu primeiro treino com o grupo, ele mostrou que voltou com fome de golaço.

Hazard, Benzema e Militão seguem em tratamento e, segundo o jornal 'AS', têm volta esperada para o dérbi contra o Atlético em 7 de março. Por outro lado, Dani Carvajal e Sergio Ramos trabalharam apenas na academia.

Com tantos desfalques, Zidane contou com o reforço de seis jovens da base para as atividades deste domingo: Arribas, Chust, Altube, Duro, Blanco e Pablo Ramón.