Enquanto Barça e Chelsea disputam, o United trabalha para amarrar seu jovem craque

A continuidade de Angel Gomes na equipe de Ole Gunnar Solskjaer não está garantida. O jovem de 19 anos do Manchester United pode mudar de camisa para a próxima temporada.

De fato, equipes como Barcelona e Chelsea perguntaram aos britânicos pela jovem pérola internacional Sub-19 com a Inglaterra, que poderia vestir pela primeira vez uma camisa diferente da dos 'red devils'.

Isso foi afirmado pelo 'Manchester Evening News', um meio que informa sobre a predisposição do United de estender seu contrato, ao mesmo tempo em que vários clubes, como os já mencionados, estão muito atentos à sua situação.

Gomes já teve a oportunidade de estrear com o primeiro time inglês, com o qual disputou dez partidas oficiais. Nesta temporada também alternou jogos com as equipes Sub 21 e Sub 23 em Old Trafford.