"Enquanto me sentir motivado vou continuar jogando", diz Buffon

Gianluigi Buffon, se transformou nesse sábado diante do Torino, o jogador com mais jogos disputados na Serie A. O goleiro da Juve chegou aos 648 jogos, superando Maldini.

"Tive de esperar muito por este recorde, mas isso não foi um problema", disse o experiente goleiro que acaba de renovar o seu contrato como 'bianconeri' em declarações a 'Sky Itália'.

"Neste momento estamos disputando muitos jogos, trata-se de um momento delicado da temporada e a pressão que sinto é decorrente apenas do jogo. Estou muito feliz, mas a questão do recorde não me afetou", revelou 'Gigi'.

"No começou da minha carreira era bastante descontraído. Tinha muitos sonhos e o fato de nunca estar satisfeito comigo mesmo me trouxe até aqui. Fui para o PSG e depois tive a oportunidade de voltar. Percebi que tenho a motivação certa, posso jogar alguns encontros sem problemas, sempre a dando boas respostas em campo. Vou ficar aqui até ter pelo menos 43 anos. Mas ao entrar nos 40 passei a encarar as coisas mês a mês. Tenho de monitorar a situação e estar preparado para dar um passo atrás se o principal fator faltar alguma vez", completou o italiano.

"Assim que perceber que cheguei a esse ponto, me aposento. Mas enquanto me sentir motivado e em forma, acho que devo continuar jogando, nada me faz mais feliz do que jogar futebol", concluiu.