Enquanto o PSG faz barulho por Messi, o Manchester City prefere o silêncio

Já está clara a intenção do PSG em contratar Lionel Messi. O argentino já pode negociar com quem quiser e, se decidir deixar o Barcelona, tem dois principais interessados com poder aquisitivo suficiente para concorrer por sua assinatura.

Depois de manifestações de Leonardo, Leandro Paredes e Mauricio Pochettino, a capa da revista 'France Football' da última segunda-feira foi outro grande alarde em meio a esse barulho ao redor do Parque dos Príncipes.

Segundo reportagem de 'ESPN', essa postura não seria bem vista pelo entorno de Messi, que prefere movimentos mais discretos para tratar do futuro do atleta sem criar polêmicas ou desconforto no Camp Nou.

A informação da rede de televisão destaca um comportamento diferente do outro clube cotado para contratar o craque, e trata o Manchester City como um candidato silencioso para a tentar convencer o camisa 10.

Enquanto Neymar seria influência na França, a presença de Pep Guardiola pode significar um peso na decisão do jogador, que é o principal artilheiro da carreira do técnico, com 211 gols em 219 partidas.