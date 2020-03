Enquanto o Real comemorava... Bale saía do Bernabéu em seu carro!

Após o drama contra o Manchester City, o Real Madrid conseguiu mudar a dinâmica e derrotou o Barcelona em casa, conquistando o primeiro lugar na LaLiga. Um golpe de autoridade que o vestiário queria celebrar em grande estilo.

Para comemorar marcas como os 500 jogos de Karim Benzema, os 300 jogos de Isco Alarcón ou os 200 jogos de Lucas Vázquez, a equipe merengue publicou uma foto do time em suas redes sociais.

Uma imagem na qual, curiosamente, não apareceu Gareth Bale, inédito no 'Clásico'. Ele não foi titular, não saiu no segundo tempo... e saiu antes de todos do Santiago Bernabéu.

Como 'AS' diz, enquanto o resto do grupo confraternizava com uma foto para todos os fãs, o galês entrou no carro para deixar o estádio.

Depois de jogar 15 minutos no jogo contra o City, o ex-Tottenham ficou com vontade de disputar um dos duelos mais atraentes do ano.