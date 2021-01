Enquanto o Real vencia por 4 a 1... Bettoni conversou com Zidane?

Bettoni avisou na entrevista coletiva. O Real Madrid iria fazer de tudo para que Zinedine Zidane, positivo por COVID-19, pudesse falar diretamente com o banco de reservas.

Com o 1 a 4 no placar, e logo depois do segundo gol de Benzema na partida, Bettoni foi visto no banco de reservas do Real Madrid falando ao telefone.

É bem possível que o auxiliar tivesse entrado em contato com o francês para tratar das susbstituições e dar descanso aos titulares.

Bettoni fez a estreia dos sonhos no banco madridista. Depois do 0-3 antes do intervalo, o conjunto merengue sofreu um gol, mas matou a partida com Benzema.