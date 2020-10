Entenda por que Diego Alves ainda não renovou com o Flamengo

Hugo Souza hoje vive um momento ímpar na carreira. O garoto, que esteve perto de deixar o Flamengo, ganhou oportunidades, deu conta do recado e caiu nas graças da torcida. De fora, Diego Alves tem acompanhado a ascensão do jovem goleiro enquanto discute com o Flamengo uma possível renovação.

Na última semana, o arqueiro campeão do Brasileirão e da Copa Libertadores em 2019, havia aceitado uma proposta oferecida pelo Flamengo e já dava a renovação por mais dois anos como certa, faltando apenas regidir o contrato para assinar.

No entanto, um problema surgiu no meio do caminho. Os termos de contrato, acordado entre o estafe de Diego Alves e o departamento de futebol do clube foram repassados ao setor financeiro e jurídico para uma revista. Neste momento, segundo apuração da 'Goal', o presidente Rodolfo Landim e o CEO Ricardo Belotti não se mostraram satisfeitos com as condições financeiras.

Esta situação causou um incômodo interno, mas há quem acredite que as partes chegarão em um novo acordo. No meio deste imbróglio, Diego Alves esteve com o time em Curitiba, no duelo contra o Athletico-PR, pelo primeiro jogo das oitavas de final da Copa do Brasil.

Do banco, o arqueiro viu Hugo fazer grandes defesas, incluíndo um pênalti, e garantindo a importante vitória por 1 a 0 do Flamengo sobre o Furacão. Durante a partida, mesmo do lado de fora, Alves foi muito participativo, conversava com Domènec Torrent, como se fosse um auxiliar e tantava ajudar a orientar os companheiros. Depois do jogo, o goleiro também fez uma publicação elogiando a grande atuação de Neneca.

Membro do estafe de Diego Alves, Rafael Cotta, que trabalha no departamento de marketing do goleiro Rubro-Negro, se manifestou publicamente sobre a situação.

"Chegaram propostas boas para ele sair, o próprio Flamengo pediu para que ele ignorasse, e o próprio Diego Alves falou para o estafe que não quis ouvir e que quer ficar no Flamengo. Estão jogando o cara contra a torcida, como fizeram no caso do Dorival Júnior. As partes devem chegar a um acordo, mas não julguem o Diego Alves como se fosse vilão. Aliás, não é história de vilão ou herói. É uma renovação. Basta esperar e torcer para que tudo corra com o melhor para o Flamengo e para o Diego Alves. Ele está sendo injustiçado. Quer julgar, julga, mas com as informações corretas. Havia uma contraproposta feita pelo Flamengo que foi aceita pelo Diego Alves".

O Flamengo voltou ao Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira (29). O Rubro-Negro agora se prepara para encarar o São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro.