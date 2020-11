Entre lágrimas, Simeone rompeu o minuto de silêncio por Maradona com aplausos

O Cholo Simeone protagonizou uma das mais espontâneas e emotivas homenagens a Diego Arrmando Maradona, falecido na última quarta-feira.

Antes da bola rolar para Valência-Atlético de Madrid, como em todos os estádio do mundo, foi respeitado um minuto de silêncio em mémoria ao astro argentino. Embora em Mestalla tenha durado muito pouco.

Simeone rompeu o silêncio com aplausos que ecoaram por todo o estádio. Visivelmente emocionado e entre lágrimas.

O técnico do Atlético dividiu o vestiário com Maradona no Sevilla e na Seleção Argentina, além de ter sido rival de Diego na Itália quando o '10' jogava no Napoli e Simeone no Pisa.