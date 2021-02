Cuca reencontra fantasmas do passado em derrota na Libertadores

Cuca não só perdeu o título da Copa Libertadores no sábado (30) quando viu o Santos ser derrotado pelo Palmeiras por 1 a 0, como também adicionou mais um capítulo negativo no restrospecto da sua história no Maracanã, palco da decisão.

O técnico foi expulso nos minuntos finais do segundo tempo da decisão, quando tentou atrasar a reposição lateral para o Palmeiras, se envolveu em uma confusão com o lateral Marcos Rocha, e acabou recebendo o cartão vermelho.

E quem riu por último foi Rocha. Do elenco do Atlético-MG campeão em 2013, o lateral é o primeiro jogador a comemorar novamente uma Libertadores. Na ocasião, ambos protagonizaram uma confusão Galo.

Cuca foi comandante de Rocha na equipe mineira, entre 2012 e 2013. No Mundial de Clubes de 2013, ao ser substituído contra o Raja Casablanca, o lateral disse que o treinador era “burro pra c******”.

A Conmebol não permitiu a participação de Cuca na entrevista coletiva após o jogo justamente pela expulsão. Irmão do treinador, Cuquinha falou sobre o sentimento do técnico do Santos.

"Sentimento do Cuca é de tristeza. Ele não fez nada, em outras ocasiões foi expulso merecidamente. Agora está triste porque não fez nada. Vimos as imagens e fica provado. Dá certa dor porque foi o Marcos Rocha. Fomos buscar ele no América, ele estava emprestado e trouxemos antes do empréstimo. Não fez por querer acho, mas fez. Ele poderia dizer que não fez, mas ali quem vai pensar no outro?", indagou Cuquinha.

A superstição de Cuca e o histórico em finais no Maracanã

Conhecido também por suas superstições, Cuca voltou a apostar na sua camisa de Nossa Senhora para o duelo decisivo contra o Palmeiras - a mesma usada em outras vitórias santistas na competição continental.

A superstição ficou conhecida em 2013, quando o treinador foi campeão da Libertadores com o Atlético-MG. Desta vez, pelo mesmo torneio, ao ser expulso e deixar o gramado do Maracanã para assistir aos minutos finais na arquibancada, Cuca viu o palmeirense Breno Lopes marcar, de cabeça, o gol do título logo após sua expulsão. Os mais supersticiosos podem até imaginar se a presença da camisa religiosa dentro do gramado poderia fazer alguma diferença a favor dos santistas...

A derrota e a perda do título também fez Cuca reviver algumas lembranças negativas no Maracanã . Apesar de ter conquistado alguns títulos de turnos em 2007 e 2008 com o Botafogo, o treinador era um personagem muito emocional, o que o fez ficar marcado com as sucessivas derrotas em finais dentro do estádio, antes do título do Campeonato Carioca, conquistado em 2009 como técnico do Flamengo justamente sobre o Botafogo.

Naquele mesmo ano de 2009, agora sob o comando do Fluminense, Cuca perdeu a final da Copa Sul-Americana para a LDU dentro do Maracanã – um sabor amargo em meio à histórica recuperação no Brasileirão, quando evitou a queda para a Série B.