Entrevista BS: "Adoraria ver Neymar de volta na LaLiga, quem sabe um dia no Alavés"

Deyverson (05-08-1991, Santa Margarida, Brasil) nos recebeu virtualmente através do 'Zoom' graças à 'Betway', patrocinadora do Alavés e casa de apostas 'Betway'. O ponta apareceu com a tranquilidade e alegria que cerca a maioria dos brasileiros. Com o sorriso, o cumprimento de surfista e o boné como marcas registradas, o atacante não só abriu as portas cibernéticas de sua casa, mas também de sua mente e de suas emoções. De volta à cidade de Vitória-Gasteiz, no norte da Espanha, o atacante admite que deve jogar, e que já começou a fazê-lo, agora com mais cabeça, e nos garante que a partida contra o Getafe, seu ex-time, é a partida que ele mais quer jogar. E, ainda, manda um pedido aos céus em relação a Neymar e seu retorno à LaLiga... mas jogando pelo Alavés!

P: Como está o Deyverson hoje, de 29 anos, em comparação com aquele que chegou à Espanha na época do Levante?

R: Agora tenho mais experiência por ter passado seis anos na Europa e por ter aprendido com jogadores mais experientes que estiveram ao meu lado me ajudando. Hoje, com duas filhas, você tem que pensar diferente. Não posso mais pensar em cometer os erros do passado, embora não possa garantir que não o farei, pois somos seres humanos, suscetíveis de repetir os erros. Mas agora que as portas do Alavés se abriram novamente para mim, espero poder estar mais focado, jogando um futebol mais profissional, sem receber tantos cartões amarelos, longe da confusão em campo.

P: Nos últimos jogos, você reduziu o número de amarelos/expulsões. Como você disse, com o passar dos anos e agora com uma família as coisas mudam, né?

R: Fui um jogador que recebeu muitos amarelos pela forma como joguei, pela minha dinâmica, pressionando, enfrentando os zagueiros e, com isso, acabo exagerando às vezes. Mas agora tenho que mudar um pouco a mentalidade para que aqueles que me vêem jogar, como os torcedores e minhas filhas, para que não fiquem tristes.

P: Qual é seu objetivo deste ano no Alavés e qual é o sonho que Deyverson quer realizar no futebol?

R: Não devemos pensar em permanecer na Primeira Divisão. Você tem que sonhar alto. Temos que pensar na Liga Europa, na Champions... Todas as equipes jogam com esse objetivo. Quem joga com o único objetivo de permanecer na Primeira Divisão, sonha pequeno. O Alavés tem grandes jogadores e o meu pensamento é: fazer história como fizemos em 2017.

P: Você tem a ambição de superar seus dados conquistados anteriormente ou talvez os números não digam tudo?

R: Claro que quero ultrapassar meus números, mas sempre respeitando meus companheiros. Joselu, Lucas, Super (Guidetti)... O mais importante é a vitória da equipe, mas sim, espero me superar.

P: Joselu e Lucas Pérez fizeram uma ótima temporada, como vem sendo sua adaptação com eles? Onde cabem dois cabem três?

R: Sempre me perguntaram sobre o ataque, até em relação a (Miguel) Borja quando estive no Palmeiras. O que importa não é o Deyverson, nem o Joselu, nem o Lucas, o importante é o Alavés, independentemente de quem seja titular. Quem está em campo tem que dar o máximo pelo clube, porque o clube vai dar o máximo por nós.

P: Depois de duas derrotas no início da LaLiga, o Getafe joga novamente. Você espera que na terceira vez chega a vitória? E ainda por cima, contra o seu ex-clube...

R: Juro por Deus que este é o jogo que eu mais quero jogar, sempre respeitando todos meus companheiros de equipe na frente. Vai ser um jogo contra um clube com jogadores que me receberam super bem, com uma torcida que me acolheu e, sim, quero muito jogar esse jogo. Mas se eu acabar não jogando e ficando no banco, entrarei com a mesma vontade. Estou aqui para fazer o melhor pelo clube. Tenho amigos no Getafe, mas, no futebol, cada jogador defende a sua camisa e vou defender a camisa do Alavés até a morte.



P: Pergunta obrigatória e direta. Se você marcar, você vai comemorar?

R: Eu não comemoraria porque seria um desrespeito com meus companheiros que me acolheram e me ajudaram quando eu mais precisei. Com algumas pessoas, saí com algumas mágoas, mas a mágoa é passageira. Então, não vou comemorar o gol por respeito a quem me ajudou.

P: Por que você acha que o futebol espanhol se adapta tão bem às suas características?

R: Fiquei dois anos e meio no Brasil (no Palmeiras) e fiquei seis ou sete anos aqui na Europa. Me adaptei ao futebol espanhol porque apresenta a mesma dinâmica do meu estilo de jogo: com força de vontade, duelos um contra um. São minhas características, é minha forma de jogar. Além disso, os treinadores com quem trabalhei aqui na Espanha lidam com jogadores como eu, que disputam a bola, que têm porte físico Aprendi a amar o futebol espanhol por isso: o meu estilo, de acordo com o que os treinadores me pedem.

P: O que você acha que faz do futebol espanhol um dos mais admirados do mundo?

Quando cheguei, Cristiano Ronaldo, Messi, Neymar estavam na Liga. Esses jogadores atraem um grande público ao futebol espanhol. E também os grandes clubes, como Real Madrid, Barcelona, ​​Atlético de Madrid, Valencia e também outros clubes, como o Alavés, clube que respeito e pelo qual tenho muito carinho (embora as pessoas me chamem de louco por colocar o Alavés entre os grandes). Acho que o sonho de todos os jogadores brasileiros é jogar no campeonato espanhol em nome de seus grandes clubes e grandes jogadores. Quando eu era criança, tinha o sonho de jogar contra esses clubes e esses jogadores. Hoje cumpri esse sonho e, quando você o realiza, percebe que o campeonato espanhol é o melhor do mundo.

P: Você gostaria de ver o Neymar de volta à Liga Espanhola?

R: Neymar, por onde ele passar, vai fazer sucesso. Pela sua forma de jogar, pela sua alegria... Eu realmente o admiro. Tive a honra de enfrentar o Neymar e vencer o Barça no Camp Nou (2-1), onde eu pude conversar com ele, dar um abraço nele. Existem jogadores pelos quais tenho muito carinho, como o meu ídolo Alan Kardec que agora joga na China, como o Neymar na Seleção Brasileira... Adoraria que o Neymar voltasse à LaLiga, quem sabe um dia no Alavés. Seria uma honra jogar ao lado dele. Nunca se sabe o dia de amanhã.

P: Como foi sua passagem pelo Palmeiras?

R: No Palmeiras tive momentos bons e momentos um pouco complicados. Houve momentos em que eu saí um pouco da linha. Cometi erros e me arrependo, mas tive momentos de alegria, como quando fiz gols contra o Corinthians, São Paulo, Santos e também o do título em 2018. Jamais imaginaria fazer o gol do título em um clube como o Palmeiras. Sempre disse que o Palmeiras é como o Barça ou o Real Madrid pela sua estrutura, pela sua forma de recebê-lo, com uma torcida exigente, que cobra mas que também apoia porque quer o melhor para o clube. É um clube que vou levar para sempre no coração, porque foi o clube do Brasil que me abriu as portas.

P: E para finalizar, qual é o prato brasileiro de que você mais sente falta?

R: O strogonoff de frango, com certeza. Eu gosto muito. E também sinto falta da minha família. Da minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos. Fez um mês agora que estou longe deles, das minhas filhas também. Sou muito apegado a todos eles e aos meus verdadeiros amigos. Não podemos deixar de sentir falta de quem a gente ama.