Toda vez que Ibrahimovic fala, alguns tremem... O sueco não tem papas na língua.

Em conversa com o 'DPlay Sports', Ibrahimovic respondeu aos que o acusam de investir no Hammarby e não no Malmö, o clube onde começou como jogador: "Eu não era querido, não era bem-vindo... Eu dei 10 milhões de euros, acho que deveriam estar agradecidos".

"Pelo menos eu fiz algo pelo clube. Dez milhões de euros em momentos como esses... isso é muito bom, não é?", Ele se perguntou em voz alta.

Esse sentimento parece ter crescido em Ibra desde o início dos tempos. "Joguei pelo Malmö, fiz o que fiz pelo clube, mesmo quando não fui bem recebido, mesmo depois de ter sido enganado no meu primeiro contrato. Acho que fui bastante generoso", continuou ele.

Depois Ibrahimovic se referiu ao seu futuro. "Tenho contrato com o Milan até junho. Vamos ver como termina... se acaba. Eu disse que quero jogar futebol o maior tempo possível, não sei se poderá ser assim. Sou uma pessoa que quer contribuir com a equipe, não ser julgado pelo que eu fiz ou pelo que sou. Se você faz parte de uma equipe, deve contribuir com algo. Veremos o que acontece", concluiu.