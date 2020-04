Equipe do Barça acha que é muito cedo para voltar

04 de maio é muito cedo para os jogadores do Barcelona. A cadeia 'SER' garante que eles não concordem em retornar ao treinamento nessa data. Eles consideram que seria aconselhável esperar um pouco mais por isso.

Esse plano, cuja semente já germinou no acordo alcançado entre a RFEF, a LaLiga e a CSD, implicaria o retorno da Liga por volta da terceira semana de junho. Isso seria depois de um mês de mini temporada.

A equipe técnica, ou seja, Quique Setién e sua equipe, estão com os jogadores. A diretiva transmitiu a todos, no entanto, que a saúde sempre virá primeiro, para que os jogadores não se preocupem. A entidade pretende respeitar as recomendações de saúde.

Mas isso não serviu para dissolver completamente as dúvidas de treinadores e jogadores de futebol, que consideram que será complicado encaixar as onze rodadas do campeonato. Ainda não existe uma medida oficial para fazê-lo.