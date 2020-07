Equipe espanhola não consegue Lincoln e agora foca em Pedro Mendes

O Almería tem dois jovens jogadores com os nomes marcados em vermelho em sua agenda. O primeiro é Lincoln, do Flamengo, que tem apenas 19 anos e está na agenda do Real Madrid e da Inter. O Flamengo, segundo Venê Casagrande, jornalista do jornal 'O Dia', já rejeitou uma oferta de três milhões de euros.

O segundo é Pedro Mendes, jogador do Sporting CP com 20 anos. Ele ainda não recebeu uma proposta formal do clube, mas ela pode vir em breve. Seu valor de mercado é de 339.000 euros. O prçeo poderia disparar devido à sua projeção futura.

Não se sabe se a entidade andaluza pretende continuar tentando obter os serviços do brasileiro Lincoln, por quem a oferta de três milhões não deu em nada. Para desencadear as negociações, o conselho sabe o que deve fazer: colocar mais dinheiro em cima da mesa.

Em relação ao português, ele tem contrato até 2023, muito provavelmente, seus proprietários seguem a mesma linha estratégica do Flamengo e pedem uma quantia alta para deixá-lo sair. No fim das contas, é uma de suas pérolas e não terá pretendentes.