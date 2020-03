Equipes brasileiras dominam a Libertadores

Ótima rodada para os clubes do Brasileirão nesta primeira fase - de grupos - da Copa Libertadores da América.

Embora tenham vencido, o critério de gols deixou Flamengo, Palmeiras e Athletico Paranaense na segunda posição dos grupos A, B e C, respectivamente.

Porém, o domínio brasileiro também se estendeu ao Grupo E com os triunfos esmagadores de dois clubes na cidade de Porto Alegre: International e Grêmio. Como se isso não bastasse, Santos também já lidera o grupo G.

A única decepção foi o time do São Paulo, porque, embora tenha assustado o Binacional na altitude abrindo o placar, permitiu a virada por 2-1 dos estreantes peruanos.

Se Brasil, por um lado, é protagonista em cinco dos oito grupos, a Argentina teve um começo para se esquecer por causa de seus cinco representantes, apenas o Racing Club conseguiu somar os três pontos.

O pior foi o River Plate, com uma equipe reserva, caiu por 3 a 0 em sua visita à Liga Quito no grupo D, e diante de seus torcedores, o Tigre perdeu para o Palmeiras no grupo B e no G, o Defesa e Justiça foi derrotado pelo Santos.

Embora a Venezuela não tenha escalado seu time de gala, o Boca Juniors ficou empolgado com a vitória no H, mas teve que se contentar com um empate contra Caracas.

O Equador comemorou o início com o pé direito com Independiente del Valle e da Liga de Quito. O Paraguai deixou Guarani e Libertad no topo dos grupos B e H. A Bolívia tem Jorge Wilstermann no comando do C e o Binacional começou como o melhor cartão de visitas do Peru.

No Uruguai, o Nacional venceu o Alianza LIma com um gol aos 12 segundos de jogo, e Peñarol cedeu no final no campo do Paranaense.

Por outro lado, a Colombia perdeu com todos seus times, Junior, América e Independiente Medellín; Chile com Colo Colo e a Universidade Católica; e Venezuela com Caracas e Estudiantes de Mérida.