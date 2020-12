"Era preciso dar um descanso a Messi, mas a partir de quarta-feira ele jogará sempre"

O treinador do Barcelona, ​​Ronald Koeman, apareceu perante a imprensa na coletiva virtual antes da visita ao Ferencváros, esta quarta-feira, 2 de dezembro, na quinta rodada da Liga dos Campeões.

Depois da fala de Trincão, o treinador holandês quis começar as suas observações falando sobre o grande objetivo do jogo: "o mais importante é a qualificação. A mentalidade tem de ser vencer todos os jogos. Temos de jogar bem, mas o mais importante é que queremos chegar como os primeiros do grupo. Temos de conseguir nos dois jogos que faltam”.

Sobre a nova ausência de Leo Messi no elenco do Barça, ele declarou: “acho que com este calendário temos que dar um descanso a Leo. Tanto no jogo de Kiev como na quarta-feira, porque já estamos classificados. Além disso, o jogo de sábado é muito importante, temos que ganhar. Houve dois momentos para Leo descansar e a partir de quarta-feira ele não terá mais descanso”.

Questionado sobre a situação de Umtiti e Araujo, declarou: “Na quarta-feira temos um jogo do Barça B com o Umtiti e ele está prestes a voltar. O Araujo fez parte do trabalho com o grupo, mas não queremos arriscar. Falta um pouco. Queremos os que estão a 100% para poder incluí-los na lista de convocados”.

Sobre a situação física do lesionado Gerard Piqué, explicou: “Claro que falei com Gerard, porque ele está todos os dias no CT. Não sou o médico, nem influenciei na sua decisão final de não fazer a cirurgia. Os médicos e o próprio Gerard decidiram. Esta é a melhor maneira de ele se recuperar, mas não sei a partir de que data poderemos contar com ele. Não queremos correr muito nesse sentido também".

O técnico holandês também falou do cartão amarelo mostrado a Leo Messi quando tirou a camisa em homenagem ao falecido Diego Armando Maradona: “Sabemos que tirar a camisa é amarelo, é uma regra, embora todos saibam por quê. já fez, tem que entender. Mas a decisão final nesse sentido não é minha, se dependesse de mim tiraria o amarelo, claro ”.

Braithwaite tem chances de ser titular na Champions League? Koeman respondeu: "Temos tentado ver qual é o melhor ataque a ser montado, com a posição de Griezmann e Leo. Martin mereceu jogar com o seu trabalho. Há jogos na LaLiga em que precisamos de um '9' mais do que em outros. Ele está jogando muito bem e há competição com as pessoas que temos no ataque".

Koeman também se referiu à longa lista de baixas e lesionados 'culés': “Falamos sobre o nosso time e a situação econômica, para mim é mais azar do que qualquer outra coisa. Devemos dar oportunidades aos jovens, como temos feito recentemente. Se não houver dinheiro suficiente para assinar, também são descobertos grandes jogadores, dando oportunidades aos mais novos”.

O treinador do Barça falou ainda sobre o desempenho dos jogadores da base: “Antes de jogar conosco, treinaram com a equipe principal e dá para ver a qualidade. Se vem do futebol juvenil, vem sabendo da pressão de jogar no Barça. É um passo que deve ser dado, devemos dar oportunidades quando os outros estão ausentes. Temos que dar, como já disse, oportunidades aos menos usuais quando necessário. É um grande passo para eles e estão respondendo muito bem”.

Todibo poderá voltar em janeiro? "Não sei. Não é hora de falar de contratações. Temos de esperar para ver quem é o presidente do Barça, porque tudo isso pode influenciar. Por isso não gosto de falar muito sobre isso... ".

Sobre a possível contratação de Memphis Depay, explicou: "Não é justo com os jogadores que estão treinando e tirando o máximo partido voltar a falar de nomes, é desrespeitoso. É uma decisão que teremos de tomar em Janeiro".

Koeman também deu a sua opinião pessoal sobre Messi: "O Leo é sempre o Leo. Ele é muito importante no nosso ataque. Quando a bola chega até ele, pode ser que no início da temporada lhe tenha custado um pouco, pode não marcar 30 gols por temporada, mas ele está trabalhando bem e é muito importante no nosso ataque".

Sobre o excelente jogo europeu contra o Ferencváros declarou: “Espero um jogo difícil, é uma equipe com muita qualidade e muito bons jogadores no ataque. Já estivemos muito bem no primeiro jogo. Temos que encontrar os espaços e aí fazer estragos. Certamente será um jogo importante para eles também".

“Temos que ter o máximo de concentração, vamos jogar contra um time grande, como o Barça e Leo vai estar descansando. Ele é um jogador que sempre quer jogar, precisamos dessa mentalidade para todos. Mas a cada decisão eu falo com o jogador, pergunto a ele e já estou pensando na decisão final, que sempre tomo. Dar descanso a ele nesses jogos é porque depois ele não vai conseguir descansar com a LaLiga, a Supercopa e a Copa”, acrescentou Koeman ao encerrar a coletiva.