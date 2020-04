Era só o que faltava: a bola poderia ser transmissora do COVID-19

A Federação Italiana de Médicos Esportivos introduziu um novo elemento de julgamento que explodiria qualquer protocolo para o retorno do futebol ao nível mundial: a bola também poderia ser um foco de contágio do coronavírus.

Isso foi defendido em uma entrevista com o 'Corriere della Sera'. "A bola pode ser uma causa potencial de contágio", disseram especialistas, que vêem esse motivo como uma clara preocupação com o retorno do futebol.

Em geral, de todos os esportes que envolvem o uso da bola, principalmente no tênis, onde o contato frequente e direto de cada jogador com a bola faria o COVID-19 se propagar com mais falsidade.

Dentro dos protocolos utilizados para retomar o futebol, eles enfatizam que os jogadores não podem usar a bola nos primeiros dias de trabalho e, quando a usarem, não podem repassá-la aos colegas de equipe.