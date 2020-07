Eric Dier renova até 2024 com o Tottenham

Eric Dier permanecerá no Tottenham por mais quatro temporadas. O clube anunciou em um comunicado oficial que assinou com o jogador até 2024.

Cumprindo o prazo, somará dez temporadas como 'spur', time em que tem trajetória com 239 partidas, 217 titularidades, 19.200 minutos dentro de campo, onze gols e onze assistências.

Na Inglaterra, rumores afirmava que ele queria receber um salário duas vezes maior, mas os valores acertados não foram divulgados pela diretoria.

Antes do Tottenham, o volante inglês, hoje com 26 anos, vestiu a camisa do Sporting durante duas temporadas após duas campanhas com o Everton. Eric Dier também soma 40 partidas com a Seleção Inglesa.