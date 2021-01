Eric García, antes que Depay

O Barça está à espera do presidente do conselho de administração, Carles Tusquets, para saber se poderá ou não conseguir uma transferência em Janeiro. O substituto temporário de Josep Maria Bartomeu não está qualificado para intervir muito no dia-a-dia do clube, mas a situação do Barcelona pode levá-lo a fechar uma contratação como Eric García ou Memphis Depay.

Ambas são duas prioridades para Ronald Koeman, mas não tanto para o Barcelona. O zagueiro parece sim do agrado de todos os candidatos presidenciais e, portanto, parece que poderá ser uma realidade azul-grana em janeiro, uma vez que o acordo para junho já está concluído.

Mas o jogador do Olympique de Lyon não convence a todos e parece difícil que Tusquets comprometa o Barça do futuro com uma contratação que pode não se adequar à ideia do futuro presidente.

Outro caso é o de Eric García. Ele é um homem da casa e viria quase para oferecer uma atuação imediata. Com a lesão de Piqué e sem a convicção de Araujo, Mingueza e até Lenglet, o zagueiro do Manchester City provavelmente despontaria assim que pousasse no Camp Nou.

Para sua contratação, isso sim, o Barça teria que abrir mão de jogadores. A saída de Carles Aleñá para outra equipe é quase certa e o Getafe está na pole position, apontou o portal 'Marca. Também é provável que Junior Firpo possa sair.

Embora Coutinho, outro atacante, tenha se lesionado, o Barcelona não o obrigará a reforçar uma trama do campo em que Koeman só ficaria feliz com a chegada de seu compatriota Depay.