Eriksen avisou a Conte: "não quero passar o outono no banco"

Christian Eriksen falou publicamente sem esconder a insatisfação com sua falta de protagonismo no time de Antonio Conte. Vindo do Tottenham como uma contratação de peso, o dinamarquês foi titular em apenas onze dos 25 jogos disputados com a camisa da Inter de Milão.

"Não quero passar o outono no banco. Espero que não seja essa a intenção do treinador ou do clube. Vai ser uma temporada longa, com muitos jogos, e espero jogar. Ninguém gosta de ficar no banco e a impaciência aumenta com a experiência", afirmou o meia de 28 anos.

Recentemente, o jornal 'Corriere dello Sport' publicou informação indicando que Antonio Conte está disposto a vender o jogador caso chegue uma oferta interessante.

"Existe uma grande expetativa ao meu redor, as pessoas pensavam que eu poderia fazer a diferença em campo, mas isso não aconteceu. Por isso, estão me olhando de um jeito diferente. Tive altos e baixos depois do confinamento, tive um grande começo quando cheguei ao clube e agora estou vivendo uma situação nova", acrescentou.

O jogador driblou perguntas sobre especulações de uma possível transferência. "Não recebi qualquer informação do meu empresário. Não houve nada de concreto. Estou acostumado à especulação da mídia, mas não posso dizer que rumores são verdadeiros ou falsos", concluiu o meia, que contrato válido até a temporada 2023-24.