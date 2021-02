Ao que tudo indica, Eriksen ficará, pelo menos, até o final da temporada na Inter. O mercado de contratações foi encerrado e o dinamarquês não foi contratado por nenhuma outra equipe apesar da sua delicada situação sob comando de Conte.

Diante das muitas dúvidas sobre o rendimento do meia, Cassano, ex-jogador do Real Madrid, Roma e Milan, entre outros, defendeu o camisa '24' e o comparou a grandes nomes do futebol mundial.

"Conte tem que apostar mais por ele. Está mudando de opinião, espero que possa ter uma continuidade para ganhar confiança, trata-se de um grande campeão", explicou em declarações a 'Bobo TV'.

"Eriksen é um Modric menos forte, o croata com Conte não jogaria porque não defende", disse Cassano, que concluiu comparando o dinamarquês ao atual técnico da Juve.

"Na ideia de Conte, Pirlo não estaria na Juventus, mas logo inventou o 3-5-2 e juntos ganharam tudo", completou.