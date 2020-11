Eriksen tem os dias contados: "Decidiremos em janeiro"

Eriksen não conta para os planos do técnico Antonio Conte e, salvo surpresa, deixará a Inter no próximo mercado de transferências ou, no máximo, no verão. O ex-Tottenham não começou bem no campo.

Com apenas quatro titularidades e onze no ano anterior, Eriksen, com contrato até 2024, terá que encontrar uma equipe que satisfaça os seus interesses em 2021.

"Se algum jogador quiser deixar o clube, não vamos impedi-lo. Christian está agindo como um profissional, mas vamos decidir seu futuro em janeiro. Não há negociações avançadas com nenhum clube no momento", disse o CEO da Inter ao 'Sky Sport'.

“O termo correto é funcional. Acontece no futebol que alguns jogadores acabam não sendo funcionais para uma ideia de jogo. Em janeiro passado aproveitamos uma grande oportunidade de mercado. Aí é o técnico quem toma as decisões”, concluiu Marotta, explicando a contratação.