Erling Haaland é eleito o Golden Boy 2020

O 'Golden Boy' definiu Erling Haaland como o sucessor de João Félix. O norueguês de 20 anos superou os demais concorrentes em uma lista com 20 finalistas no prêmio anual de melhor jovem (até 21 anos).

O reconhecimento entregue pelo jornal 'Tuttosport' teve Ansu Fati (Barcelona) em segundo lugar, Alphonso Davies (Bayern de Munique) em terceiro e Jadon Sancho (Borussia Dortmund) como quarto colocado.

Destacado pelo poderio ofensivo comparável ao de Lewandowski, Haaland teve uma temporada com números incríveis e era cotado como favorito para receber o troféu. Com 302 pontos, ele aparece no topo da lista com grande vantagem sobre os demais.

Na campanha 2020-21, o centroavante já soma onze gols e três assistências em onze jogos. Na Champions League, o alto nível também não assusta e os adversários sofreram 14 gols em suas 21 finalizações, dado que comprova a sua capacidade de balançar as redes.

Em 2019-20, temporada dividida entre Red Bull Salzburg e Borussia Dortmund, seus números também encantam. Somando o desempenho nos dois times, Haaland marcou 44 gols em 40 partidas disputadas.

O ranking completo do Golden Boy 2020 é o seguinte:

1. Erling Haaland (Borussia Dortmund), 302 pontos

2. Ansu Fati (Barcelona), 239 pontos

3. Alphonso Davies (Bayern de Munique), 226 pontos

4. Jadon Sancho (Borussia Dortmund), 80 pontos

5. Eduardo Camavinga (Rennes), 50 pontos

6. Dejan Kulusevski (Juventus), 41 pontos

7. Phil Foden (Manchester City), 36 pontos

8. Dominik Szoboszlai (RB Salzburg), 13 pontos

9. Bukayo Saka (Arsenal), 13 pontos

10. Vinicius Junior (Real Madrid), 9 pontos

11. Ferran Torres (Manchester City), 8 pontos

12. Mason Greenwood (Manchester United), 7 pontos

13. Sandro Tonali (Milan), 6 pontos

14. Sergino Dest (Barcelona), 3 pontos

15. Ryan Gravenberch (Ajax), 1 ponto

16. Rodrygo (Real Madrid), 1 ponto

17. Jonathan David (Lille), 1 ponto